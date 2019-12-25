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عاجل ..مصرع مسئول شبكة الكهرباء بقرية العمار الكبري بطوخ

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عاجل ..مصرع مسئول شبكة الكهرباء بقرية العمار الكبري بطوخ

التايم المصرية / وحيد العطار

لقي مسئول شركة الكهرباء بقرية العمار الكبري التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية مصرعة إثر سقوط من برج الضغط العالي

هذا فقد تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً من محمد خيري رئيس مجلس مركز ومدينة طوخ يفيد بسقوط ابقريةلسيد ع ن ٥٠ سنه العمار الكبري التابعة لمركز ومدينة طوخ مسئول شركة الكهرباء من أعلي برج الضغط العالي مما أدي إلي وفاتة في الحال وتم نقل الجثة للمستشفي وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري عن الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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