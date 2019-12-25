السفيرة اقبال متولى :عمرتناكانت موفقة والسعوديون قالوا الشعب المصرى والسعودى شعبا واحدا

كتب / محمد يعقوب

اشادت الكاتبة الصحفية والاعلامية السفيرة اقبال متولى الامين العام المساعد لحزب الاحرار الاشتراكيين وسفيرة النوايا الحسنة والسلم والسلام الاجتماعى بمدى التعاون الذى قدمته السلطات السعودية للمعتمرين المصريين حيث كانت تؤدى العمرة على راس وفد من المعتمرين معها مقدمة

للسعودية ملكا وحكومة وشعبا كل الشكر والتقدير والاحترام

وقالت ان كل المتعاملين معنا من رجال المملكة سواء مدنيين او من جنود الشرطة كانوا متعانين بشكل منقطع النظير مؤكدة انهم قالوا لها ان تعليمات جلالة الملك عدم تقديم اى مضايقات لضيوف المملكة وخاصة الاخوة المصريين مؤكدين ان الشعب المصرى والسعودى شعبا واحدا

واكدت امين عام مساعد حزب الاحرار الاشتراكيين ان الشعب السعودى طوال رحلتنا فى العمرة مستمر فى الاشادة والتقدير لسياسات الرئيس والزعيم السيسي وتماسك الشعب المصرى خلف قيادته السياسية ضد الهجمة البربرية التى تتزعمها قطر وتركيا مشيرة ان الشعب السعودى الصديق هو ايضا مؤمن بتلك الهجمة البربرية التى تحاول دول محور الشر بها النيل من الامة العربية ولن يحدث مادامت السعودية ومصر يد واحدة