الرئيس السيسى يفتتح مجمع الانتاج الحيوانى المتكامل والمجزر الالى بمركز يوسف الصديق بالفيوم

إفتتح صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى مجمع الانتاج الحيوانى المتاكمل والمجزر الالى بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم .

حضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والدكتور على عبد العال رئيس مجلس الشعب ونواب محافظة الفيوم والمهندس شريف اسماعيل مستشار الرئيس للمشروعات الكبرى .

تحدث الرئيس عن التنمية الحيوانية واثر ذلك فى الدعم المتواصل للمواطن مركزا على الانتهاء من المشاريع التى تعمل على التنمية الحيوانية بنهاية 2020 كما واكب اليوم افتتاح مجمع التنمية الحيوانية بالفيوم افتتاح لثلاث مجمعات اخرى بمنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة وتم مشاهدة الافتتاح عن طريق الفيديوكونفرنس وتعد هذه المشروعات والتى تشرف عليها قوتنا المسلحة احدى المشروعات الكبرى التى يسعى الرئيس السيسى للانتهاء منها حتى تعود بالمنفعة العام على محدود الدخل كما انها توفر فرصة عماله لابناء المنطقة .

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن بحيرة قارون وان تنمية البحيرات من العوامل التى تساعد على التنمية وكما نعمل اليوم على دعم التنمية الحيوانية ندعم أيضا تنمية البحيرات لندعم الثروة السمكية من خلال عودة بحيرة قارون للعمل مره اخرى.