عاجلمنوعات

احترس.. الأطعمة المصنعة تسبب الأزمات القلبي

وكالات

تشكل الأغذية المصنعة خطرًا كبيرًا على الصحة، ولا تؤثر على الوزن وتؤدي للسمنة فقط، وإنما ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية والسكتات الدماغية، وذلك وفقا للجمعية الألمانية للتغذية

وأشارت الجمعية، إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى احتواء الأغذية المصنعة على ما يعرف بالدهون المتحولة “Trans fats”، التي ترفع نسبة الكوليسترول الضار بالدم، مما يؤدي إلى تصلب وانسداد الشرايين.

ولتجنب هذه المخاطر تنصح الجمعية بالإقلال من الأغذية المصنعة مثل البطاطس المحمرة ورقائق البطاطس والمخبوزات والحلويات والأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

Post Views: 49
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ ساعتين
546

عاجل أول رد فعل من “عنان” عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ ساعتين
548

أمطار وصقيع وأتربة.. الأرصاد: ذروة الموجة الباردة اليوم الأربعاء

منذ ساعتين
531

8 أفلام أمريكية تحصد 11 مليار دولار في ٢٠١٩

منذ ساعتين
537

عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم الأربعاء في محلات الصاغة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Don`t copy text!