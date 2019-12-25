أمطار وصقيع وأتربة.. الأرصاد: ذروة الموجة الباردة اليوم الأربعاء

كشف محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الباردة التي تتعرض لها البلاد، موضحًا أن هناك نشاط الرياح والرمال المثارة للأتربة حاليًا على الطرق الصحراوية والمكشوفة ما جعل هناك انخفاضا في الرؤية الأفقية بشكل كبير وتساعد على انخفاض درجات الحرارة.

وأكد شاهين”، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ، إن هناك نشاط لرياح جنوبية غريبة قادمة من الصحراء الغربية، بدأت في المناطق الغربية بالسلوم ومطروح، وتمتد على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، وستقل الرؤية الأفقية على الطرق نتيجة الأتربة الموجودة، موضحا أن ذروة الرياح اليوم وغدا