مصطفي القاضي يعلن ..إلغاء جميع الأجازات للأطباء والأجهزة المعاونة لهم بجميع أقسام مستشفي بنها الجامعي حتي إنتهاء موسم الأعياد

التايم المصرية/ وحيد العطار

بناء على تعليمات أ.د / جمال السعيد رئيس جامعة بنها .

أعلن أ.د / مصطفي القاضي عميد كلية طب بنها ورئيس المستشفيات الجامعيه حالة الطوارئ بكافة أقسام مستشفي بنها الجامعي بداية من اليوم ٢٤ ديسمبر الجاري وذلك بمناسبة إحتفالات رأس السنة الميلادية و إحتفالات عيد الميلاد المجيد مؤكداً علي المتابعة الدورية للأطمئنان علي المرضي وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الطوارئ

كما قرر أ.د / مصطفي القاضي إلغاء جميع الأجازات للأطباء والأجهزة المعاونة لهم حتي إنتهاء موسم الأعياد