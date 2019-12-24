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مصطفي القاضي يعلن ..إلغاء جميع الأجازات للأطباء والأجهزة المعاونة لهم بجميع أقسام مستشفي بنها الجامعي حتي إنتهاء موسم الأعياد
التايم المصرية/ وحيد العطار
بناء على تعليمات أ.د / جمال السعيد رئيس جامعة بنها .
أعلن أ.د / مصطفي القاضي عميد كلية طب بنها ورئيس المستشفيات الجامعيه حالة الطوارئ بكافة أقسام مستشفي بنها الجامعي بداية من اليوم ٢٤ ديسمبر الجاري وذلك بمناسبة إحتفالات رأس السنة الميلادية و إحتفالات عيد الميلاد المجيد مؤكداً علي المتابعة الدورية للأطمئنان علي المرضي وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الطوارئ
كما قرر أ.د / مصطفي القاضي إلغاء جميع الأجازات للأطباء والأجهزة المعاونة لهم حتي إنتهاء موسم الأعياد