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مصطفي القاضي يعلن ..إلغاء جميع الأجازات للأطباء والأجهزة المعاونة لهم بجميع أقسام مستشفي بنها الجامعي حتي إنتهاء موسم الأعياد

مصطفي القاضي يعلن ..إلغاء جميع الأجازات للأطباء والأجهزة المعاونة لهم بجميع أقسام مستشفي بنها الجامعي حتي إنتهاء موسم الأعياد

التايم المصرية/ وحيد العطار
بناء على تعليمات أ.د / جمال السعيد رئيس جامعة بنها .
أعلن أ.د / مصطفي القاضي عميد كلية طب بنها ورئيس المستشفيات الجامعيه حالة الطوارئ بكافة أقسام مستشفي بنها الجامعي بداية من اليوم ٢٤ ديسمبر الجاري وذلك بمناسبة إحتفالات رأس السنة الميلادية و إحتفالات عيد الميلاد المجيد مؤكداً علي المتابعة الدورية للأطمئنان علي المرضي وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الطوارئ
كما قرر أ.د / مصطفي القاضي إلغاء جميع الأجازات للأطباء والأجهزة المعاونة لهم حتي إنتهاء موسم الأعياد

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