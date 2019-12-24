متحف النسيج المصري يعقد ندوة بعنوان لسان عربي مبين

علي ابودشيش

أقام متحف النسيج المصري بالقاهرة التاريخية والتابع لقطاع المتاحف ندوة علمية بعنوان لسان عربي مبين.

وتناولت اللغة العربية وجماليات خطوطها إحتفاءً بلغتنا الأم بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وبدأت الندوة بكلمة مدير عام متحف النسيج المصري الدكتور أشرف أبو اليزيد أعقبها محاضرة للدكتور محمد حسن من مركز المخطوطات التابع

لمكتبة الإسكندرية وكانت بعنوان: يوسف أحمد رائد الكتابات الكوفية في مصر ، ثم أعقبها محاضرة الأستاذ الدكتور عيد يونس من كلية التربية جامعة عين شمس بعنوان:الحروفية كإتجاه فني عربي معاصر ثم إنتهت الجلسة الأولى بمحاضرة

الدكتور خالد مجاهد من جامعة الأزهر بعنوان: الخط العربي وعلاقته بالجوانب التربوية النفسية واختتمت فاعليات الندوة بمحاضرة رائعة للأثري المتميز الأستاذ إيهاب الخطيب من متحف النسيج المصري بعنوان:الخط العربي علي المنسوجات الإسلامية.

وحظيت الندوة بتفاعل كل الحاضرين وحضر الندوة الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة كلية الآثار جامعة القاهرة وعديد من الاثريين ومفتشي الآثار ولفيف من المهتمين بالآثار والتراث وعدد من الضيوف من اندونيسيا وماليزيا.