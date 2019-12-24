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حماة الوطن بالقليوبية .. تعيين يحيى عبدالعظيم أمين المراسم بحزب حماة الوطن بالقليوبية

أصدر مجدي سابق الأمين العام لحزب حماة الوطن بالقليوبية قرار بتعيين الاستاذ يحيى عبدالعظيم أمين المراسم بحزب حماة الوطن  لمحافظة القليوبية نظرا لمجهوداتة في أمانة اللمراسم خلال الفترة الماضية

وأشاد يحي عبدالعظيم أمين المراسم بثقة مجدي سابق
وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة
وصرح ضياء درويش امين الإعلام أن هناك خطة إعلامية كبيرة لعام ٢٠٢٠ نظرا لأن هناك استحقاقات انتخابية محليات وشيوخ ونواب وايضا خطة إعلامية لتطوير العمل الإعلامي بالحزب

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