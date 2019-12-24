حبيبته اتخطبت”.. انتحار طالب من الطابق السادس في المطرية

أقدم شاب في نهاية العقد الثاني من العمر، على الانتحار، بإلقاء نفسه من الطابق السادس بالعقار محل سكنه، بمنطقة المطرية.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغًا من فتاة، مفاده انتحار شقيقها بإلقاء نفسه من الطابق السادس، بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب يدعى “عياد. م”، 19 سنة، طالب، ومقيم بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات، تبين انتحار الشاب بسبب خطوبة الفتاة التي يحبها، كما استمع رجال المباحث إلى أقوال أسرة الطالب، الذين أكدوا أن سبب الانتحار، أنه كان على علاقة بفتاة عاطفيًا، لافتة إلى أنها تركته وارتبطت بشخص أخر، انتابته حالة نفسية سيئة لم يتحملها، موضحين أنه طلب منها رؤيتها وتوديعها، وعقب عودته فوجئوا بخبر انتحاره.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.