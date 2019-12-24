تعرف علي أسعار الذهب في السوق المحلية ألبوم الثلاثاء

سجلت أسعار الذهب بالسوق المحلية ألبوم الثلاثاء ارتفاع بنحو 3 جنيهات، تزامناً مع ارتفاع سعر الأوقية في السوق العالمي ووصلها إلى مستوى 1491 دولاراً، بحسب السكرتير العام لشعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية المصرية.

و عيار 18 سجل اليوم الثلاثاء، 565 جنيهاً، بينما سجل عيار 21 نحو 665 جنيهاً، في حين بلغ سعر عيار 24 نحو 765 جنيهاً.

وسجل سعر الجنيه الذهب صعد إلى 5320 جنيهاً، متوقعاً استمرار الارتفاع خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع بدء الاحتفال بأعياد الكريسماس.

وتابع نجيب، أن الذهب ربح في السوق العالمي نحو 6 دولارات بسبب هدوء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وإعلانهما عن توقيع مرحلة أولى من الاتفاق التجاري يناير المقبل، ما انعكس سريعاً على السوق المصري.