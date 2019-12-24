بالمستندات رئيس الوحدة المحلية بالدير يحرم مواطني عزبة علاء الدين من الخدمات ….والمواطنين تصرخ اللواء عبد الحميد الهجان هو الأمل

التايم المصرية / وحيد العطار

منذ تولي اللواء عبد الحميد الهجان محافظاً القليوبية ومتابعة تحركات وزيارتة المفاجأة للقري ومتابعتة للمسئولين وقراراتة الفورية ضد كل من يعطل مصالح المواطنين أو يهمل في تقديم الخدمات لهم ونحن مواطني عزبة علاء الدين التابعة للوحدة المحلية بقرية الدير مجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية كباقي مواطني القليوبية شعرنا أن بالطمأنينة والفرحة أن أكبر مسئول بالمحافظة لن يقبل بتعنت مسئول في تقديم الخدمات للمواطنين بهذه العبارات بداء مواطني عزبة علاء الدين التابعة للوحدة المحلية بالدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية إستغاثتهم باللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية من رئيس الوحدة المحلية بقرية الدير وجاء في الإستغاثة نصا وعلي كامل مسئوليتهم المدعمة بالمستندات الدالة على ما يقولون .

نحن مواطني عزبة علاء الدين التابعة للوحدة المحلية بالدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية نستغيث بمعالي الوزير المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان من رئيس الوحدة المحلية بقرية الدير الحالي الأستاذ محمد علي الغنام والذي يبدي تعنتا شديدا معنا في تقديم الخدمات للعزبة والتي يصل تعداد سكانها أكثر من ٥٠٠٠ نسمة ودائماً ما يفتعل المشاكل والأزمات معنا دون أية أسباب وهذة بعض الأزمات التي إفتعلها رئيس الوحدة المحلية بقرية الدير مع مواطني عزبة علاء الدين

مشكلة الصرف الصحي بالعزبة فيؤكد المواطنين داعمين صرخاتهم بالمستندات أن مشروع الصرف الصحي بدأ العمل فيه داخل العزبة وأنتهي العمل به بتوصيل خدمة الصرف الصحى لجميع شوارع عزبة علاء الدين إلا ثلاثة شوارع إمتنع رئيس الوحدة المحلية بقرية الدير عن توصيل خدمة خطوط الصرف لهم وهم .

شارع السيد أحمد محمد علي الدين

شارع محمد محمود إمبابي المتفرع من شارع السيد أحمد محمد علي الدين .

شارع محمد عويضه بركات .

فقد إمتنع السيد رئيس الوحدة المحلية بقرية الدير الحالي عن توصيل خطوط الصرف الصحي لتلك الشوارع وذلك علي الرغم من حصولهم علي جميع الموافقات من جميع الجهات التنفيذية المختصة وموافقة محافظ القليوبية في ذلك الوقت إلا أن رئيس الوحدة المحلية بقرية الدير رفض توصيل الخدمة لتلك الشوارع الثلاثة مسببا ذلك أنهم خارج الحيز العمراني .

وفي هذا السياق يشير المواطنين أن هناك خمسة شوارع مماثلة لهم وخارج الحيز العمراني بذات العزبة قد تم توصيل خطوط الصرف الصحي لهم وقد تقدم مواطني عزبة علاء الدين بالعديد من الشكاوي لجميع المسئولين وجميع الجهات المعنية بذلك بسبب تعنت رئيس الوحدة المحلية بقرية الدير معهم ولذلك ونتيجة لتلك الشكاوي فقد مديرية الإسكان بالقليوبية بعمل لجنة لمعاينة الثلاث شوارع محل الشكوي برئاسة المهندس عبدالله العمري مدير إدارة المشروعات بمديرية الإسكان بالقليوبية وبوجود عضو من الوحدة المحلية بقرية الدير وقاموا بعمل معاينة لثلاثة شوارع علي الطبيعة وقد أقرت اللجنة أن شارع السيد أحمد محمد علي الدين وأخرين كتلة سكنية قديمة منذ عام ١٩٣٢ م وأن المنازل بها مرافق مياه وكهرباء تم توصيلها بالطرق القانونية والرسمية .

كما أقرت اللجنة أن الثلاث شوارع محل الطلب لهم حق توصيل خدمة الصرف الصحي وضرورة إنهاء أعمال الصرف لثلاث شوارع أسوة بالخمسة شوارع التي هي أيضاً خارج الحيز العمراني ولكن تم توصيل خطوط الصرف الصحي لهم .

وعلي الرغم من ذلك التقرير وأخذ موافقة محافظ القليوبية ورئيس مجلس مدينة طوخ ورئيس الوحدة المحلية السابق لقرية الدير بتوصيل وإنهاء خدمة أعمال الصرف لثلاث شوارع تيسيرا علي المواطنين وعدم حرمانهم من حقا كفلته لهم الدولة والقانون ليعيشو حياة أدمية كريمة إلا أن رئيس الوحدة المحلية بقرية الدير التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية جعل نفسه فوق كل الجميع وفوق جميع الجهات التنفيذية ووقف ضدهم ورفض كل تلك الموافقات والتعليمات بضرورة توصيل خطوط الصرف الصحي لتلك الشوارع

وهنا يستغيث مواطني عزبة علاء الدين التابعة للوحدة المحلية بقرية الدير التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية باللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صارخين معالي الوزير محافظ القليوبية عهدنا سيادتكم تحارب المتكاسلين ومعطلي الخدمات المقدمة للمواطنين

فهل رئيس الوحدة المحلية بقرية الدير فوق الجميع ولا يخضع لتعليمات ؟

ولماذا هذا التعنت إذا كنا نحن مواطني عزبة علاء الدين قد إشترينا علي حسابنا الخاص قطعة أرض لبناء محطة رفع الصرف الصحي بالعزبة بمبلغ ٢٥٠ ألف جنية لم نكلف الدولة في ذلك شيئ

وهل يجوز في القانون تفضيل بعضنا علي بعض ؟ فيتم توصيل خدمة الصرف الصحي لخمسة شوارع خارج الحيز العمراني ويحرم ثلاث شوارع مماثلة لهم من نفس الخدمة .

معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان وضعنا مشكلتنا بين يديك والظلم الواقع علينا من تعنت رئيس الوحدة المحلية بقرية الدير الحالي ونحن كلنا ثقة في عدل سيادتكم

كل ما جاء بالتحقيق هو ما أرسلة لنا مواطني قرية عزبة علاء الدين التابعة للوحدة المحلية بقرية الدير التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية مدعمة بالمستندات وعلي مسئوليتهم الشخصية ونحن جريدة التايم المصرية كوسيلة إعلامية جماهيرية من أولويات عملنا نقل صرخات المواطنين للمسئولين لتكون بين أيديهم بكل حيادية وموضوعية لعلها تجد صداها عند المسئولين ورفع الظلم عن المواطنين