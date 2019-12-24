المهندس تيسير مطر يكتسح انتخابات نادي المصري القاهري بالضربة القاضية

كتب طارق درويش رئيس تحرير التايم المصرية

حقق المهندس تيسير مطر الامين العام لتحالف الاحزاب المصرية ورئيس حزب ارادة جيل فوزا ساحقا علي منافسه في انتخابات النادي المصري القاهري وذلك بالضربة القاضية بعدد اصوات بلغت 845 صوتا بأغلبية ساحقة بينما حصل منافسه علي 41 صوتا فقط

الفوز يؤكد ان الجمعية العمومية لنادي المصري القاهري قد وضغت ثقتها في تيسر مطر ايمانا منها انه الافضل والاقوي ولهذا ظهر الفارق شاسعا كما بين السماء والارض عن منافسه الذي حصل اصوات لاتذكر في سباق كبير