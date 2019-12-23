وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إثر نوبة قلبية

كتبت منى توفيق

توفى رئيس اركان الجيش احمد قايد صالح إثر سكتة قلبية في ساعة متأخرة من ليل اﻷحد وفقا لما أعلنته قناة النهار الجزائرية الرسمية في خبر عاجل اليوم اﻷثنين في الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات شعبية غير مسبوقة وانقسامات سياسية منذ فبراير للمطالبة بتغير النخبة الحاكمة بأكملها وابعاد الجيش عن السياسة .

ونعت الرئاسة الجزائرية في بيان لها قائد اركان الجيش ونائب وزير الدفاع الوطني الذي وفاته المنية في ساعة متأخرة من ليل اﻷحد في بيته ونقل على أثرها الى المستشفى المركزي للجيش واضاف البيان الرئاسي ان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اعلن الحداد الوطني في الجزائر لمدة 7 أيام بالنسبة للمؤسسة العسكرية كما كلف الرئيس الجزائري اللواء سعيد شنقريجة قائد القوات البرية بقيادة اركان الجيش

ولد صالح في 13 يناير 1940 في محافظة ولاية باتنه (شرق) الجزائر والتحق وهو في سن 17 من عمرة بجيش وشارك في ثورة التحرير 1954 الى 1962 ضد اﻹستعمار الفرنسي

تدرج صالح في المناصب الى ان وصل لرتبة لواء عام 1993 وعين عام 1994 قائد القوات البرية عينه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2004 رئيسا ﻹركان الجيش خلفا للفريق محمد العماري الذي احيل للتقاعد بعد دعمه منافس بوتفليقة في اﻹنتخابات وظل في منصبه قائد أركان الجيش 11 سبتمبر 2013 ليصبح ايضا عضوا في الحكومة بصفته نائب وزير الدفاع حيث شغل منصب رئيس أركان الجيش لمدة 15 عاما ظهر صالح بصفة الرجل القوي والحازم في الجزائر ضد الحركة اﻹحتجاجية المناهضة لولاية خامسة لبوتفليقة الى درجة يبدو كاحارس لنظام الحاكم منذ اﻹستقلال

كان الدعم اﻷساس والوفي لرئيس الدولة السابق حتى انه ساند ترسيخة لولاية خامسة ولكن في شهر أبرايل قرر قايد صالح التخلي عن بوتفليقة عبر طلب أستقالة ﻹرضاء الحركة اﻹحتجاجية ومنذ ذلك الحين اصبح الرئيس الفعلي للبلاد

وامضى قايد صالح نحو 6 عقود داخل الثكنات العسكرية ويكاد لا ينزع بدلته العسكرية التابعة للمؤسسة العسكرية