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محافظ القليوبية يحارب تجمعات القمامة وقرية الحصافة بشبين القناطر خارج الخدمة

 محافظ القليوبية يحارب تجمعات القمامة وقرية الحصافة بشبين القناطر خارج الخدمة

التايم المصرية / وحيد العطار

في الوقت الذي يسعي محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان محاربة الفساد وينادي بل ويشدد علي كل المسئولين بجميع مجالس المدن ورؤساء الوحدات المحلية القروية بضرورة توفير أقصي درجات الخدمة للمواطنين وخاصة منظومة النظافة .

إلا أنه مازال هناك بعض القري تعاني من سوء الخدمة المقدمة لهم ويشكون دائماً من تجمعات القمامة ومنهم قرية الحصافة التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية والذين يستغيثون باللواء عبد الحميد الهجان من تدني مستوى النظافة بالقرية ومن إهمال المسئولين لهم وخاصة تراكم أكوام القمامة والتي تثبتها الصور خلف الجمعية الزراعية بقرية الحصافة
ويناشد مواطني قرية الحصافة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة التدخل لحماية المواطنين من الأمراض التي تسببها تراكم أكوام القمامة بالقرية

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