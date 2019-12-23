محافظ البحيرة ..صيانة 254 عامود إنارة بعدد 5 مراكز بنطاق المحافظة

البحيرة : سعيد شتا

أكد اللواء/ هشام آمنه – محافظ البحيرة انه تم تكليف نائب لكل رئيس مدينة تكون مهمته متابعة أعمال الكهرباء بنطاق المركز والقري التابعة لها والخاصة بصيانة الأعمدة وكشافات ومحولات الإنارة واستبدال الأعمدة التالفة وإزالة أي وصلات مخالفة من الأعمدة بالتنسيق مع هندسة كهرباء كل مركز ومدينة

هذا وقد أسفرت الجهود التي نفذتها المراكز والمدن في هذا الشأن عن صيانة 254 عامود بمراكز الدلنجات وبدر وكوم حمادة و إيتاي البارود وأبو حمص والتي تمثلت في التالي:-

• صيانة عدد 60 كشاف بالطرق الرئيسية والفرعية بمدينة الدلنجات.

• متابعة وصيانة عدد 136 عامود بمركز بدر بواقع 69 عامود بالمدينة و 67 عامود بالقري التابعة.

• صيانة كشافات الإنارة أسفل الكوبري العلوي بإيتاي البارود و بشارع بور سعيد غرب المدينة بإجمالي عدد 35 عامود.

• صيانة أعمدة إنارة بنطاق مركز كوم حماده على الطريق الزراعي السريع بداية من كوبرى كفر الزيات وحتي كوبري التوفيقية.

• إحلال وإستبدال عدد 3 أعمدة إنارة قديمة وتالفة وتحميل الخدمة علي الأعمدة الجديدة التي تم تركيبها علي الطريق الزراعي بنطاق مركز كوم حمادة، كما تم إزالة عدد 3 وصلات كهرباء مخالفة من تلك الأعمدة حرصا علي أمن وسلامة المواطنين والمارة.

• إحلال وتجديد عدد 20 عامود كهرباء بقرية بطورس بأبو حمص وتشمل أعمال تركيب أعمدة جديدة وعوازل كهرباء وأسلاك.

هذا وقد شدد اللواء/ المحافظ علي استمرار أعمال متابعة كافة الأعمدة بنطاق المحافظة مؤكداً انه لن يتهاون مع أي تقصير فيما يخص متابعة وصيانة تلك الأعمدة والمحولات حرصاً علي أمن وسلامة أبناء المحافظة