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بدران: العناني الاختيار الامثل لقيادة سفينة الاثار والسياحة

بدران: العناني الاختيار الامثل لقيادة سفينة الاثار والسياحة

قال الدكتور احمد بدران عالم المصريات ان ضم السياحة مع الاثار خطوة من الحكومة لخلق تناغم وتكامل بين الوزارتين؛ واحداث نقله نوعيه في العمل الاثري والترويج السياحي من خلال تنفيذ رؤية القيادة السياسية في هذا المجال وجهود الوزير النشيط الدكتور خالد العناني الذي يجمع ما بين التخصص الاثري والسياحي الاكاديمي.

وهذا الدمج سيعود بالنفع علي كل العاملين في مجال الاثار والسياحة وعلي سوق السياحة العالمية التي تقوم وتنتعش من خلال الاكتشافات الاثرية التي تتم في الاثار المصرية.

وهذا الضم هو حلم طال انتظاره طويلا منذ اكثر من ٥٥ عاما لان السياحة والاثار وجهان لعملة واحده ؛ والسياحة تعتبر من اهم مصادر الدخل القومي
وكان حتما وجود وزير يجمع بين التخصصين وهو الدكتور خالد العناني.

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