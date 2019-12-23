المسماري: القوات المسلحة الليبية فرضت سيطرتها على أراضيها

كشف اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن المجتمع الدولي له مصالح في ليبيا ولا يهتمون بأمن ليبيا.

وأضاف أحمد المسماري، في حواره على قناة ” إكسترا نيوز”، أن كل دول العالم بها برلمانات ولا تستطيع أي دولة أن تمرير اتفاقية دون موافقة البرلمان ولكن هذا لم يحدث في ليبيا وتم عقد اتفاق بين أردوغان والسراج وهي اتفاقية غير شرعية.

وتابع أحمد المسماري: “هناك دعم تركي مباشر للمليشيات الإرهابية بطائرات مسيرة وأسلحة وأموال وطائرات تنقل المعدات العسكرية والمسلحين الأجانب لمواجهة الجيش الليبي”.

وأكمل المسماري: “اتفاقية أردوغان والسراج إعلان رسمي علني بـ الإمداد والدعم التركي للمليشيات الإرهابية”.

ولفت أحمد المسماري إلى أن القوات المسلحة الليبية فرضت هيبة الدولة وسيطرتها على أراضيها ومياهها الإقليمية ويتم تفتيش أي سفينة تدخل المياه الإقليمية بدون إذن.