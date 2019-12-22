مصدر مقرب من “عنان” يكشف تفاصيل الإفراج عنه

كشف مصدر مقرب من الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، إن المحكمة أمرت صباح اليوم الأحد بالإفراج عنه، وأنه جرى إبلاغه بالقرار في الساعة الثالثة مساء اليوم.

وأضاف المصدر- الذي فضل عدم نشر اسمه، في تصريحات لـ”مصراوي”- أن الفريق سامي عنان لم يحصل على عفو، وتواجد طوال الفترة الماضية داخل إحدى المستشفيات العسكرية.

وأوضح المصدر، أن “عنان” بصحة جيدة، وذهب عقب مغادرته المستشفى إلى مقر إقامته في فيلا بإحدى المدن الجديدة.

وأكد المصدر، أن رئيس الأركان الأسبق سيأخذ وقتًا كافيًا من الراحة – لم يحدد مدته – ولا ينتوي الحديث إلى وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة.

وكان ناصر أمين، محامي الفريق سامي عنان، قال إنه تم الإفراج عن موكله منذ عدة ساعات.

وأضاف “أمين” في تصريحات صحفية ، أنه صدر حكمين على “عنان” بالسجن 3، و6 سنوات.

وفي السياق، أكد النائب مصطفى بكري، خروج الفريق عنان ووصوله لمنزله.

وكتب “بكري” في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “الإفراج عن الفريق سامي عنان وهو الآن متواجد في منزله.. لقد اتصلت بنجله الدكتور سمير وأكد لي أنه بالفعل متواجد في منزله الآن”.