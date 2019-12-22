محامي لاعب شادي محمد يكشف تفاصيل حبس زوجته

كشف احمد رشوان، محامي اللاعب شادي محمد، إن جلسة اليوم الأحد، تم فيها صدور حكم من محكمة جنح مدينة نصر على زوجة اللاعب النادي، و3 آخرين بتهمة سرقة شقته، 3 سنوات لكل متهم، لافتا إلى أنها لم تحضر الجلسة ومازالت هاربة خارج البلاد.

وتابع محامي اللاعب، في تصريحات صحفية إلى أن المتهمين جميعا غادروا البلاد بمجرد تقدم ببلاغ ضدهم لافتا إلى أن الحكم اليوم أول درجة وغيابي على زوجة اللاعب ويحق لها المعارضة والاستئناف، وأنها أصبحت مطاردة من مباحث تنفيذ الأحكام بعد صدور الحكم عليها.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين لمحكمة الجنح، بعدما نسبت إليهم تهم سرقة مبالغ مالية من شقة اللاعب وإتلاف ممتلكات الخاصة.

واستمعت النيابة لأقوال شادي محمد؛ والذي اتهم زوجته وأشقاءها؛ وأكد أن الواقعة تمت أثناء تواجده بصحبه أولاده في إجازة بالعين السخنة.

كشفت معاينة النيابة عن كسر أبواب شقة شادي محمد وكسر بالباب الحديدي، من جانب القفل والأبواب الداخلية، وبعثرة محتويات الشقة بالكامل، وسرقة مبالغ مالية ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى وميداليات وكاميرات فيديو وأخرى تصوير ومقتنيات.

وكان قسم مدينة نصر أول تلقى إخطارا من شرطة النجدة بتعرض شقة لاعب الأهلي السابق شادي محمد بالطابق الرابع في شارع أبو داود الظاهري دائرة القسم لواقعة اقتحام وسرقة من قبل مجهولين.

انتقلت أجهزة الأمن وممثل عن النيابة العامة الذين أجروا معاينة لمسرح الحادث، واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان الذين أدلوا بشهادتهم وتم تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمحل أجهزة كهربائية مجاور لشقة اللاعب الذي لم يتهم أحدا في ارتكاب الواقعة وتحرر بلاغ يحمل رقم 16276 لسنة 2019.