حوادثعاجل

مازال الجهود مستمرة للبحث عن الجثه المتوفي بقرية الدير

مازال الجهود مستمرة للبحث عن الجثه المتوفي بقرية الدير

كتبت امل مصطفى

مازالت جهود البحث مستمرة عن جثة المواطن المتوفي الناتجه عن انهيار حفرة علية داخل منزل اثناء التنقيب علي الاثار بعزبة علي الدين بداءرة الوحدة المحلية بالدير ذلك برئاسة اللواء” احمد عشماوي” مدير ادارة الحماية المدنية بالقليوبية وسيادة العميد فوزي عبدربة مامور مركز شرطة طوخ والرائد احمد سامي رئيس مباحث المركز والاستاذ سمير عمر نائب رئيس المدينة والنقيب محمد رجب رءيس وحدة الحماية

في سياق متصل بالحدث صرح محمد الغنام رئيس الوحده بقريه الدير انة تلقي بلاغا يفيد بوجود تنقيب عن الاثار بمنزل المواطن ع . م . ابو العلا بعزبة علي الدين ومصرع عامل داخل الحفرة من قرية كوم الاطرون م . ك عبدالواحد 40 سنة وان اعمال البحث مستمرة بجميع المعدات وتم الاستعانة بحفار من احد المقاولين

Post Views: 213
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ 56 دقيقة
624

بلاغ لمحافظ القليوبية.. لماذا الحرب علي مدير الإداره الهندسية ومدير التنظيم بمجلس مدينه بنها

منذ ساعتين
633

مصدر مقرب من “عنان” يكشف تفاصيل الإفراج عنه

منذ 3 ساعات
529

وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة

منذ 3 ساعات
618

محامي لاعب شادي محمد يكشف تفاصيل حبس زوجته

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Don`t copy text!