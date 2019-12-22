مازال الجهود مستمرة للبحث عن الجثه المتوفي بقرية الدير

كتبت امل مصطفى

مازالت جهود البحث مستمرة عن جثة المواطن المتوفي الناتجه عن انهيار حفرة علية داخل منزل اثناء التنقيب علي الاثار بعزبة علي الدين بداءرة الوحدة المحلية بالدير ذلك برئاسة اللواء” احمد عشماوي” مدير ادارة الحماية المدنية بالقليوبية وسيادة العميد فوزي عبدربة مامور مركز شرطة طوخ والرائد احمد سامي رئيس مباحث المركز والاستاذ سمير عمر نائب رئيس المدينة والنقيب محمد رجب رءيس وحدة الحماية

في سياق متصل بالحدث صرح محمد الغنام رئيس الوحده بقريه الدير انة تلقي بلاغا يفيد بوجود تنقيب عن الاثار بمنزل المواطن ع . م . ابو العلا بعزبة علي الدين ومصرع عامل داخل الحفرة من قرية كوم الاطرون م . ك عبدالواحد 40 سنة وان اعمال البحث مستمرة بجميع المعدات وتم الاستعانة بحفار من احد المقاولين