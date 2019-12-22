بلاغ لمحافظ القليوبية.. لماذا الحرب علي مدير الإداره الهندسية ومدير التنظيم بمجلس مدينه بنها

١-هل لانهم كان لهم موقف بطولي منذ اقل من شهر في انهيار منزل الفلل حيث رفضوا جميع الضغوط لدخول المنزل قبل انهياره بساعات قليله أشادت به كل الاجهزه وقتها وأشاد به كل أهالي المنطقه بعد إنهيار المنزل

٢-هل لانهم يرفضون المجاملات ويتعاملون مع الكل بشرف ونزاهه فيكون دائما جزائهم التحويل للشؤن القانونيه ثم النيابات

٣-هل لانهم رفضوا سابقا الضغوط للاستيلاء علي أرض الغير من أصحاب النفوذ منها أرض الأميره هيا وغيرها الكثير والكثير ووقفوا موقف بطولي

٤-هل لان المكافأت الخاصه بالإزالات ورفع المخلفات والإشغالات داخل مدينه بنها توزع علي المقربين ويحرمون هم منها ولا يطلبون …

٥-هل لانهم يرفضون ترخيص أبراج تم بناؤها بالفعل ولا يجوز الترخيص لها

وغيرها الكثير والكثير

لكم الحق أن تحاربوهم فهم شرفاء في دوله عز فيها الشرف

بلاغ إلي معالي الوزير المحافظ عبدالحميد الهجان