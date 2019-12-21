محافظ القليوبية يصدر قرار غلق لجناح العمليات لاحد المستشفيات الخاصة بمدينة بنها

بشان وفاة الشاب /يوسف حسن محمد الذى يبلغ من العمر 18 عاما من قرية بلتان التابعة لمركز طوخ باحدي المستشفيات الخاصة بمدينة بنها والحاصلة على رخصة ، فعلى الفور اصدر السيد/ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تعليمات للدكتور/حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بالمرور

على المستشفى اليوم السبت واتخاذ الاجراءات اللازمه لاغلاق جناح العمليات لحين تلافى السلبيات حيث تبين ان الحالة دخلت المستشفى أمس الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019 فى حوالى الساعة السابعة مساء بتشخيص كسر بعظام الساق اليسرى وذلك لاجراء جراحة تثبيت الكسر بشريحة ومسامير الا انه وبعد أخذ التخذير توقف القلب وتم نقل المريض الى غرفة العناية المركزة فى نفس المستشفى حيث حدثت الوفاة الساعة السابعة صباح اليوم السبت

لذا وافق السيد المحافظ على اصدار قرار غلق لجناح العمليات بالمستشفى واحالة الواقعة للتحقيق العاجل واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة

مؤكدا على استمرار حملات الرقابة على كافة المنشآت الصحية لضمان حسن تقديم الخدمة.