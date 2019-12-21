محافظ القليوبية: إحالة رئيسي الوحدة المحلية القروية لاجهور الكبري والعمار للتحقيق العاجل والفورى

السيد يوسف

قرر اللواء «عبد الحميد الهجان» محافظ القليوبية إحالة

” صبحى ابراهيم ” رئيس الوحدة المحلية القروية للعمار والتى تضم قرى امياى والعمار وكفر الفقهاء .

و” محمد ابو نور ” رئيس الوحدة المحلية القروية لاجهور الكبري والتى تضم قري الصالحية والسيفا وبرشوم الصغرى وبرشوم الكبري وكفر العمار وكومبيتين، الى التحقيق العاجل والفورى من قبل الادارة العامة للشئون القانونية ومجازتهم وذلك لإهمالهم فى العمل وسوء حالة النظافة وتكاثر الاشغالات بالقريتين وعدم التصدى لظاهرة البناء على الأرض الزراعية وعدم إزالتها فى المهد.

وجدير بالذكر ان المحافظ قام أمس الجمعة بجولة مفاجئة لقريتى أمياى واجهور الكبري بمدينة طوخ ووجه برفع الإشغالات خاصة من أمام المحلات، وإزالة المباني المخالفة والأدوار المرتفعة ورفع القمامة والرتش المنتشر على خط ١٣ ما بين القريتين .

وشدد المحافظ لرئيس مدينة طوخ ورئيس القرية برفع المخلفات وإزالة كافة العشوائيات، ووجه مديرية الري بضرورة تطهير المصرف المتواجد بالقرية ، وأكد محافظ القليوبية أنه لن يسمح بتواجد مسئول تنفيذي بمقر عمله يثبت تقصيره وتقاعسه في عدم الحفاظ على مستوى النظافة ورفع الاشغالات وازالة التعديات على الأرض الزراعي من المهد.