كامل السيد يكتب .. الوضع فى ليبيا خطير ويهدد أمننا القومى :

الوضع فى ليبيا خطير ويهدد أمننا القومى :

مذكرة التفاهم الغير مشروعة بين فايز السراج وأردوغان تحول ليبيا لمصدر خطر يهدد حدودنا الغربية الممتدة إلى أكثر من 1200 كيلو متر حيث يتواجد أكثر من ألف تنظيم إرهابى على الأراضى الليبية حيث يستعين السراج وأردوغان بهؤلاء

الإرهابيين كما تفتح المذكرة الباب أمام إرسال قوات تركية إلى ليبيا وإنشاء قاعدة عسكرية هناك تحتوى الدواعش الذين يحتفظ بهم أردوغان لتحقيق مصالحه ويهدد حقول الغاز

المصرية بشرق المتوسط والتى ينقب فيها أكثر من سبعون شركة أجنبية حيث نجحت مصر فى ترسيم حدودها البحرية مع قبرص واليونان وإسرائيل مما مكنها من التنقيب على الغاز بحدودها وأن تكون نقطة إنطلاق لتصدير الغاز لأوروبا من

خلال أنبوب غاز بين مصر وقبرص والذى يسعى أردوغان لعرقلته بطريقة ياألعب معاكم ياأبوظ عليكم اللعب ويقدم نفسه لأمريكا على أنه يحارب النفوذ الصينى والروسى بليبيا وعموما هناك مخطط لتحويل ليبيا إلى سوريا من جديد بعد فشل المخطط فى سوريا ويلعب أردوغان وقطر دورا رئيسيا فى تنفيذ هذا المخطط ومن هنا تبرز أهمية تسليح جيشنا

بأحدث الأسلحة والتدريب كبعد نظر للسيسى تصديا لهذا المخطط ولأية تهديدات تحيق بنا وحماية مصالحنا مقدمة على كل الإعتبارات