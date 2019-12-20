في جولة مفاجئة يوم الجمعة محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة بقرى مركز طوخ وحي غرب شبرا الخيمة

قام اللواء/ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عقب صلاة الجمعة اليوم بجولة مفاجئة بقريتى إمياي وأجهور الكبرى بمدينة طوخ لمتابعة منظومة النظافة وذلك للإطمئنان على مستوى أعمال النظافة في أيام الإجازات والعطلات، حيث استهل جولته بتفقد قرية امياي التابعة لقرية العمار وأعطى تعليمات مشددة لرئيس القرية برفع الإشغالات خاصة من أمام المحلات، وإزالة المباني المخالفة والأدوار المرتفعة ورفع القمامة والرتش المنتشر على خط ١٣ ما بين القريتين . كما أصدر تعليماته لرئيس مدينة طوخ ورئيس القرية برفع المخلفات وإزالة كافة العشوائيات، كما توجه المحافظ إلى قرية أجهور الكبرى ووجه مديرية الري بتطهير المصرف المتواجد بالقرية ، وعلى الفور بدأت مديرية الري فى تطهير المصرف.

كما أعطى تعليمات مشددة لرئيس القرية بضرورة رفع القمامة المتراكمة أمام عملية المياه وأمام سور مدرسة حامد سليمان .

ثم توجه المحافظ لتفقد شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة ووجه بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات المتراكمة أولاً بأول والتأكد من وضع صناديق للقمامة فى الشوارع والميادين العامة ومتابعة مشرفي وعمال النظافة وتسوية الحفر وإزالة المطبات العشوائية، لتهيئة الطريق أمام حركة المارة، والسيارات والتنبيه على أصحاب المحلات برفع الإشغالات من أمام محلاتهم، والمساهمة فى نظافة وتنسيق المنطقة وتجميلها حتى لا تتحول لمقالب عشوائية للقمامة تتسبب في انبعاث روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين .