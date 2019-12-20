علي طاولة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية..بالمستندات رئيس القسم الفني بالوحدة المحلية بقرية العمار يتحدي القانون بالواسطة والمحسوبية

طاولة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية..بالمستندات رئيس القسم الفني بالوحدة المحلية بقرية العمار يتحدي القانون بالواسطة والمحسوبية

التايم المصرية / وحيد العطار

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الرجل الذي لا يعرف إلا التواجد في الميدان بنفسة ويتابع كل المسئولين في المحافظة فجأة وبدون سابق إنذار ولا يأخذ قرارا بناء على تقارير مكتبية .

هذا ما جعل مواطني القليوبية يضعون فيه كل الثقة والأمل في محاربة كل فاسد ومعطل لمصالح المواطنين .

من هذا المنطلق كانت إستغاثة مواطني قرية العمار التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية والذين أرسلوها التايم المصرية لعلها تجد صداها عند اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والتي جاء فيها ..

نحن مواطني قرية العمار التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية نستغيث بمعالي الوزير اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية من عبد المنعم عبد الستار نور الدين رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بقرية العمار والذي تم نقله من الوحدة المحلية بقرية العمار بناء علي قرار المحافظ السابق الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق وذلك في يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٩/٢٢ وذلك بعد ثبوت فساده ومخالفاتة القانونية .

ومع ذلك وكما أكد مواطني قرية العمار فقد عاد عبد المنعم عبد الستار نور الدين لمكان عمله مرة أخرى رئيساً للقسم الفني بالوحدة المحلية بقرية العمار علي الرغم من أنه مازالت مخالفاتة قيد التحقيق بالنيابة الإدارية رقم ٤١٢ و٤٧٠ لسنة ٢٠١٩ وكذلك مخالفاتة بالرقابة الإدارية بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٩ و ٢٠١٩/٨/٥ و ٢٠١٩/١٠/٩ والتي أثبتت جميعها مخالفاتة علي أرض الواقع إلا أنه وكما ذكر مواطني قرية العمار نصا ” أنه إستطاع إيجاد واسطة كبيرة قامت بالضغط علي رئيس مجلس مدينة طوخ ورئيس الوحدة المحلية بقرية العمار التابعة لمركز ومدينة طوخ أن يقوموا بإعادتة رئيساً للقسم الفني بالوحدة المحلية بقرية العمار ضاربا بكل تلك التحقيقات عرض الحائط وكأنه فوق القانون” .

وقد أشار المواطنين في إستغاثتهم أن رئيس القسم الفني بالوحدة المحلية والمدعو عبد المنعم عبد الستار نور الدين يتعامل مع مواطني القرية وكأنه ” صاحب عزبة يتصرف فيها كيفما شاء”

مؤكدين أنه يعطي تصاريح البناء لمن يشاء حتي وإن كانت مخالفة أوحتي خارج الحيز العمراني ويتغاضي عن مخالفات كثيرة بالقرية لصالح أشخاص بعينهم ويقوم بتعطيل مصالح أخرين وقد ذكر مواطني قرية العمار بعض المخالفات لا الحصر نضعها أمام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ليتقصي فيها الحقائق بنفسه وليضع حدا لتلك المخالفات ومنها

الموظف المذكور قام بإعطاء تصاريح رخصة بناء لشقيقين ببناء منزلين منفصلين تماما برخصة واحدة وتغاضي عن مخالفة الترخيص والرسم الهندسي وسمح لهم بتوصيل المرافق علي الرغم من أن الرخصة موقوفة بقرار من النيابة الإدارية بأوراق رسمية وتركهم يغلقون شارع به مرافق عامة من ٢ عمود كهرباء وماسورة مياه ٦ بوصة ببوابة حديدية وإدعي في تقريرة أن هذا الشارع مسقط سماوي

٢-ترك جميع شوارع القرية مصاطب بعرض ١.٥م وإدعي أنها لتجميل القرية ويترك كل من هو علي هواه الشخصي دون الرجوع للوحدة المحلية بالقرية أو دفع رسوم للقرية

٣- ترك المواطن أبو بكر عيد محمد يبني بيتا بدون ترخيص وسمح له بدخول جميع المرافق علي الرغم من أن المبني مختلف .

٤-قام بتزوير مساحة شارع الأستاذ وليد أحمد عبد العال حيث أكد في تقريرا له أن مساحة الشارع ٤م وهو غير ذلك تماما كما قام بتزوير الشارع الرئيسي والذي ذكر في تقريره أن عرض الشارع ٦م وهو أيضا مخالف للواقع

٥- رفض الموظف المذكور عمل تصاريح بناء لكلا من ” جمال محمد جمال وضياء محمد جمال النجار ” شارع دير الناحية علي الرغم من أن القطعتين ملك المذكورين تقع داخل الحيز العمراني وقام بعمل تراخيص بناء لجيرانهم مباشرة وهم محمد حمدي عامر وصبري السيد محمد الفقي وأيمن محمد عبد الرحمن وهمت مصطفي علي النجار وفاروق السيد إسماعيل الزقزوق

٦_ جعل المواطن محمد نشأت مصطفي رزق يقوم ببناء منزل في عام ٢٠١٨م ولم يحرر له أية مخالفات كما تركه يستولي على الشارع وقام ببناء عنبرين للمواشي بالشارع .

هذا وقد أكد مواطني قرية العمار أن هذه المخالفات جزء من الكل والتي جعلت المواطنين بقرية العمار يشعورون بالتفرقة بينهم في المعاملة وأن الموظف المذكور جعل من قرية العمار عزبة خاصة له يديرها كيفما شاء متهمين الوحدة المحلية بقرية العمار ومجلس مدينة طوخ بالتراخي والتواطؤ مع رئيس القسم الفني بالوحدة المحلية بقرية العمار وذلك بسبب إعادتة للعمل رئيساً للقسم الفني بعد قرار نقلة الصادر من المحافظ السابق وبالرغم من كل تلك المخالفات وغيرها والتي لا تخفي علي أيا منهم ولذلك يناشد مواطني قرية العمار معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان بتشكيل لجنة لمعاينة تلك المخالفات بعيدا عن الوحدة المحلية بقرية العمار ومجلس مدينة طوخ لكشف الحقيقة وإظهار الفساد الذي جعل مواطني قرية العمار يجمعون توقيعات لإرسال إستغاثتهم للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لنقلة خارج القرية

هام جداً ..

تؤكد جريدة التايم المصرية أن كل ما ذكر موثق بالمستندات علي لسان ومسئولية مواطني قرية العمار الموقعين بالشكوي وأن الجريدة دائماً تراعي الحيادية والموضوعية في كل ما تقوم بنشره ولا تنشر أية قضايا إلا الموثقة بالمستندات الداله على ذلك .

