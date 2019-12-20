صحه القليوبية : إعدام 480 كيلو جرام من السردين المملح لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بطوخ .

صحه القليوبية : إعدام 480 كيلو جرام من السردين المملح لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بطوخ .

كتب — السيد يوسف

صرح الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تم إعدام ٤ برميل من أسماك السردين المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بناءً على قرار النيابة العامة بإجمالي 480 كيلو جرام .

واشارت الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية أنه قد سبق ضبط الكمية المذكورة بمعرفة لجنة من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة تحت إشراف سامي رجب مراقب عام الأغذية ومكتب الأغذية بالإدارة الصحية بطوخ أثناء الحملات المكثفة الدورية التي تشنها مديرية الصحة بالقليوبية على الأسواق ومحلات بيع الأسماك المملحة والفسيخ والباعة الجائلين لمنع الغش التجاري والحفاظ على صحة المواطنين .

وأكد سامي رجب مراقب عام الأغذية ، وردت نتائج تحاليل العينات التي تم سحبها و إرسالها إلى المعامل المركزية تثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، مشيراً إلى صدر قرار النيابة العامة بإعدام الصنف المضبوط ، مضيفاً تشكلت لجنة الإعدام من كل من مفتش الأغذية محمد بكري الصغير و مصطفي خير محمد وتم إعدام الكمية بالطرق الصحيحة .