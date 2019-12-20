بعدما كسر حاجز الـ 16 جنيها.. هل يعود الدولار للارتفاع أمام الجنيه؟

تباينت أراء المحللين وخبراء الاقتصاد حول اتجاه سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، بعد أن كسر الأسبوع الماضي حاجز الـ 16 جنيها لأول مرة في نحو ثلاث سنوات.

ويتوقع بعض المحللين أن يواصل الدولار الانخفاض أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، بعد التراجع الملحوظ الذي شهده خلال العام الجاري، بينما البعض الآخر يرى أن عوامل هذا الانخفاض مؤقتة، وأن العوامل الأساسية تشير إلى ضرورة عودة سعر الدولار للارتفاع ولو بشكل تدريجي، خلال الفترة المقبلة.

وقالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي، في شعاع لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن مصر تعاني من عجز مزمن في حسابها الجاري، كما أن الفارق في التضخم لا يزال كبيرا بينها وبين شركائها التجاريين، إلى جانب فارق إنتاجية الفرد.

وأضافت أن استمرار هذه العوامل يعني أنه لابد من انخفاض سعر الجنيه على المدى المتوسط والطويل، بشكل تدريجي، في حالة عدم حدوث أي صدمات.

وذكرت إسراء أن استمرار ارتفاع الجنيه على المدى المتوسط مرهون بمدى تحسن القوة الهيكلية الحقيقية للاقتصاد المصري، “ولا يجب الاعتماد على أسباب مؤقتة مثل زيادة تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين”.

وأضافت أن هناك ارتفاعا ملحوظا في إيرادات بعض المصادر من العملات الأجنبية، ولكن الارتفاع الأخير لسعر الجنيه مرتبط بشكل كبير كذلك بالاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.

وأشارت إلى أن أبرز ما يشير إلى وجود هذا الارتباط هو تزامن الإعلان عن دخول تدفقات أجنبية بكميات معتبرة في أدوات الدين مع تسارع وتيرة ارتفاع سعر العملة المحلية في عدة مرات خلال هذا العام.

وشهدت تعاملات الأسبوع الجاري، خاصة الاثنين الماضي، انخفاضا ملحوظا لأسعار الدولار أمام الجنيه ليكسر حاجز الـ 16 جنيها لأول مرة منذ فبراير 2017.

وانخفض متوسط سعر الدولار بنحو 10 قروش في البنوكبنهاية تعاملات أمس مقارنة بمستواه يوم الخميس الماضي، ليصل إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وتزامن انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه مع ذكره مصدر مسؤول بالبنك المركزي لمصراوي، يوم الاثنين الماضي، أن هناك زيادة في التدفقات الدولارية من الصناديق الدولية على مصر حيث بلغت يوم الاثنين أكثر من 490 مليون دولار، مرجعا هبوط أسعار الدولار إلى أقل مستوى منذ نهاية فبراير 2017، إلى هذه التدفقات.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك أمس 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، منخفضا بنحو 187 قرشا بنسبة 10.4%، منذ بداية العام، بحسب بيانات البنك المركزي، ليكون هذا التراجع هو الأكبر سنويا في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وذلك بعد القفزة التي شهدها الدولار في 2016 عام تحرير سعر الصرف.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي تطور متوسط سعر الدولار في البنوك خلال السنوات الأربع الأخيرة، بحسب بيانات البنك المركزي.