محافظ القليوبية ” الهجان ” طير النوم من عيون قيادات المحليات التنفيذية ” هجيلك فى الحلم لو راحت عليك نومه “ .

كتب السيد يوسف

فى ضربات متتالية من محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان لمراكز القوي والقيادات التنفيذية بمختلف مدن وقري المحافظة بالوصول لهم بأوقات غير معلومه وفى أماكن غير متوقعه حتى أن وصلت لزيارة المدن والقري منتصف الليل دون كل أو ملل ، حتى وصل لأحلام القيادات أن أقدموا على النوم الهادئ .

واصل المحافظ جوالاته المكوكية دون الأخطار بها فى المدن للوقوف على آخر وأهم الأعمال التنمية والتطوير والسيطرة على النظام فى الطريق العام وازاله كافة الاشغالات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدوله

قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بزيارة مدينه كفرشكر مرة أخري بعد الزيارة الأولى التى لا تمر عليها سوا خمس ايام مضت ، وفى خلال الجوله تقدم إليه عدد من المواطنين من سكان عمارات الملفات بشارع طراد النيل بشكوى من وجود مياه جوفيه أسفل عدد من العمارات، فوجه المحافظ فورا بتشكيل لجنة هندسية من مركز بحوث البناء لحل المشكلة وعمل التصور الهندسي اللازم للقضاء على المشكلة تماما، والتي يتضرر المواطنون منها وتتسبب في خطورة على حياتهم.

كما تفقد الهجان اليوم مستشفى كفر شكر المركزي الجاري إنشاؤه حاليا بتكلفة 215 مليون جنيه، مؤكداً أن المستشفى تعتبر صرحا طبيا نموذجيا متكاملا بحيث لا يتم الحاجة إلى تحويل أي حالات مرضية به إلى أي مستشفيات أخرى تمهيداً لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل فيها، وذلك في إطار توجه الدولة الحالي للاهتمام بالحضانات والعمليات الجراحية والغسيل الكلوي وتتكون المستشفى من 105 سرير إقامة داخلي و15 سرير عناية مركزة و41 وحدة غسيل كلوي و28 حضانة أطفال.

كما التقى المحافظ بمواطني مدينة كفر شكر واستمع إلى مشاكلهم، والتي كان على رأسها انتشار التوك توك بالمدينة حيث وجه المحافظ بحل المشكلة بالتنسيق مع إدارة المرور، كما وجه الهجان خلال الجولة السيد رئيس المدينة بالاهتمام بمنظومة النظافة ومتابعة مخالفات البناء خصوصا على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة وعلى رأسها مستشفى كفر شكر المركزي لدفع العمل والانتهاء منها وانتظام الخدمة الصحية بالمدينة.

واستكمل المحافظ الجولة بمدينة قليوب حيث تفقد منطقة بحري السكة الحديد ومزلقان قليوب.

وأثناء تجول المحافظ « الهجان » وجد عدد من الإشغالات من قبل أصحاب الورش والمحال الموجودة بالمنطقة ، وعلى الفور وجه المحافظ بإزالتها فورا ، كما لاحظ « الهجان » عدد من المباني المخالفة على الأرض الزراعية، فوجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها المخالفين، وإدراجهم في أول حملة مكبرة والتنسيق مع مديرية الأمن في هذا الصدد.

والجدير بالذكر تجول المحافظ بعده مدن بنفس اليوم ومنها ( الخانكة وقليوب وطوخ وشبرا الخيمه ) لمتابعة ما وجه به من تعليمات والوقوف على مدي تنفيذها من أجل الوصول إلى أعلى معدلات التنمية والتطوير والنظام المروري بالطرق العامه والنظافة العامة .