عبد الوهاب وحسنى والشافعى بتشكيل أمانة مدينة بنها بحزب مستقبل وطن

أصدر النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن تشكيل امانة مدينة بنها لحزب مستقبل وطن تضمن التشكيل كلا من

الاستاذ سامى عبد الوهاب محمود مصطفى امين القسم

الاستاذ وليد حسنى حسن السيد أمين التنظيم

الصحفية رضوى الشافعى الصحفية بالأهرام أمين الإعلام

الاستاذة ولاء محمد فرج ابو العطا أمين مساعد

الاستاذ مينا أمير عبدالله تكلا أمين مساعد

الأستاذ إيهاب على ماهر احمد أمين مساعد

الاستاذة رباب محمد صلاح الدين أمينة المرأة

الاستاذ أسامة عبد العزيز سليمان أمين شئون المجالس المحلية

الاستاذ تامر رمضان عبدالله أمين المهنيين

الاستاذ تامر أحمد العربى محمد أمين العضوية

الاستاذ محمد سعيد عبد الرازق أمين الشباب

الاستاذ محمد حسن محمد أبو العلا أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي

الاستاذة امانى يسرى عوض محمد أمين العمل الجماهيرية

الاستاذ حسين عبد الرحمن حسين الأشهب أمين العلاقات العامة

الاستاذ حمادة أحمد محمد حسن أمين العمال والفلاحين

الاستاذ طارق محمد حسن محمد هنداوى امين ذوى الإعاقة

الاستاذ جمال صبيح إمام على البنا امين تنمية الموارد والخدمة الإجتماعية

وسام نبيل محمد توفيق أمين التدريب والتثقيف

الاستاذ سامى صلاح عبدالله على رجب أمين شئون العلاقات الحكومية

الاستاذ محمد غريب على أحمد أمين شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الاستاذة دعاء عثمان عبد الباسط أمين شئون التعليم والبحث العلمى

الاستاذ مصطفي سالم ابراهيم سالم عضو هيئة مكتب

الاستاذ أحمد السيد عبدالله شرف الدين عضو هيئة مكتب

الاستاذ عمر عبدالفتاح شكرى عبدالحليم عضو هيئة مكتب

الاستاذ أحمد عادل احمد حجاج عضو هيئة مكتب

الاستاذ ايمن رفعت عبد المنعم عضو هيئة مكتب

الاستاذ معتز عبد السلام عيسى عضو هيئة مكتب