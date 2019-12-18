موتمر الاعلام والامن الوطني باتحاد الكتاب

القاهرة : سعيد شتا

تحت رعاية د. علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام لاتحاد الادباء والكتاب العرب.. تقيم لجنة الإعلام باتحاد الكتاب برئاسة د. حمدي شتا ولجنة الثقافة برئاسة د. يسري العزب المؤتمر السنوي بعنوان “الإعلام والوعي الوطني “، وتشمل محاور المؤتمر الآتي :

– نحو استراتيجية وطنية للإعلام ( ضبط الأداء الإعلامي مهنيا) .

-الأعلام بين الواقع و الشائعات.

)-الأمن الثقافي ومحاربة الإرهاب.

-الإعلام وأمن الأسرة المصرية.

– ضوابط الإعلام الرياضي.

الباحثون و المتحدثون :

ا. د. حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام الأسبق.

ا. د. حسن علي أستاذ الإعلام ورئيس جمعية حماية المشاهد.

د. أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

الأديب والناقد أ. مختار عيسى نائب رئيس اتحاد كتاب مصر.

الإعلامي الروائي عبد الله يسري مقرر لجنة الإعلام باتحاد الكتاب .

ا. د. ايمن منصور ندا الأستاذ بكلية الإعلام.

د. طارق سعدة نقيب الإعلاميين.

الإعلامية داليا بدران.

الإعلامية هبه رشوان.

الإعلامية معتزة مهابة.

الإعلامية سارة الشناوي.

سيكون المؤتمر برئاسة د. حسن عماد مكاوي ،.ود. حمدي شتا أمينا عاما للمؤتمر..

المكرمون بالمؤتمر كل من:

– ا. محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان .

– ا. د. عواطف عبد الرحمن.

ا. عبد الوهاب قتاية.

الإذاعية الكبيرة حكمت الشربيني.

ستبدأ فعاليات المؤتمر في العاشرة ونصف صباح السبت الواحد و العشرين من ديسمبر 2019 م، وذلك بمقر اتحاد الكتاب 11 ا ش حسن صبري بالزمالك- القاهرة.