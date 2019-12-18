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مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لبحث توصيات منتدى الشباب

يترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، ظهرا اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة الدائم. 

ويتناول الاجتماع توصيات ختام منتدى الشباب، والذي عقد بمدينة شرم الشيخ واختتمت فعالياته أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى مناقشة الاجتماع عدد من القضايا المهمة تمس الحياة اليومية للمواطن العادي، والتي تحتاج إلى تركيز ومتابعة أكبر في المرحلة المقبلة بحيث يشعر المواطن بتحسن حقيقى على أرض الواقع في مستوى الخدمات المقدمة له.

ويستعرض عددا من تقارير الوزراء، حول معدلات الآداء، والبرامج الزمنية الخاصة بالتنفيذ، ويستعرض المجلس أيضا  تقارير عددا من الوزراء كلا في حقائبهم الوزارية

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