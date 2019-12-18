اختبار عدد 5537 رأس ماشية لمكافحـــــة مــرض البروسيــلا و 3863 ضد مرض الدرن

اختبار عدد 5537 رأس ماشية لمكافحـــــة مــرض البروسيــلا و 3863 ضد مرض الدرن

البحيرة : سعيد شتا

أكد اللواء / هشام آمنة ـ محافظ البحيرة على أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية و الإبلاغ عن الاشتباه فى أية أمراض وبائية وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .

مشيراً الى قيام مديرية الطب البيطري ممثلة في إدارة الصحة العامة والامراض المشتركة خلال شهر نوفمبر باختبار عدد 5537 لمكافحـــــة مــرض البروسيــلا بالإضافة لتحصين عدد 2574

كما قامت الإدارة باختبار عدد 3863 ضد مرض الدرن ولم تظهر النتائج أي حالات ايجابية

هذا وقد وجه اللواء / المحافظ باستمرار جهود مديرية الطب البيطري في مجال الوقاية والرعاية البيطرية والتناسلية والامراض المشتركة والمجازر والتفتيش على اللحوم وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والعمل على سد العجز منها وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة .