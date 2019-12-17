بالصور ..إيهاب مهدي يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بطوخ

التايم المصرية / وحيد العطار

في إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة الحفاظ علي الرقعة الزراعية وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية

قام إيهاب مهدي رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا مركز طوخ بمحافظة القليوبية صباح اليوم بحملة مكبرة بقرية شبرا هارس التابعة للوحدة المحلية بقرية ترسا مركز طوخ بمحافظة القليوبية وتمت إزالة ١٦ حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة ١٠٢١م .

هذا وقد شارك في الحملة نائب رئيس مجلس مدينة طوخ وبمشاركة قوة أمنية من مديرية أمن بنها وقوة أمنية من مركز شرطة طوخ .

هذا وقد أكد إيهاب مهدي رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا أن التعدي على الأراضي الزراعية هي مسألة أمن قومي ولن يتم السماح بأية تعديات علي الأراضي الزراعية لما تمثلة تلك التعديات من مشاكل خطيرة ومؤثرة علي الإقتصاد الوطني

مؤكداً أن تعليمات معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان صريحة بضرورة التعامل الفوري وبكل قوة مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية .

كما ناشد إيهاب مهدي المواطنين بسرعة التقدم لإنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاع حالات التعدي في إطار قانون التصالح الذي حددتة الدولة وذلك قبل إنتهاء الفترة التي حددها القانون .

