حكم باﻹعدام على الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف

كتبت منى توفيق

قضت محكمة عسكرية خاصة في إسلام أباد اليوم الثلاثاء 17/12/2019باﻹعدام على الجنرال العسكري السابق برويز مشرف غيابيا بعد إدانته بإالخيانه العظمى وتقويض الدستور واكدت المحكمة ان مشرف استغل حقه في أعلان حالة الطورئ في عام 2007 لضمان بقاءه في الحكم واضافت المحكمة ان الحكم الغيابي تم التوصل اليه بعد موافقة قاضيين من هيئة المحكمة ورفض قاضي ثالث برغم من موافقة الثلاث قضاة على إدانة مشرف

وقال “اختر شاه” محامي برويز مشرف لمراسل وكالة رويترز ان محور القضية ارتكز حول قرار مشرف تعليق العمل بالدستور وفرض حالة الطورئ في عام 2007 حيث عطلت حالة الطورئ كل الحريات المدنية وحقوق اﻹنسان والعمليات الديمقراطية في الفترة 2 نوفمبر 2007 الى فبراير 2008

مؤكدا شاه انه يمكن استئناف قرار المحكمة لتخفيف الحكم على مشرف وقد اصدر الجيش الباكستاني بيانا اليوم يعبر فيه عن مدى الحزن واﻷلم عقب إدانة مشرف بحكم اﻷعدام وقال بيان الجيش ان القرار الذي اصدرته المحكمة الخاصة بشأن الجنرال مشرف استقبل بالحزن واﻷلم بين صفوف قادته وافراده من القوات المسلحة الباكستانية

ويذكر ان الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف قاد انقلاب عسكري غير دموي في باكستان عام 12 اكتوبر 1999ضد حكومة نواز شريف وبعد سنتين من اﻹنقلاب اصبح رئيس لباكستنان في 2 يونيو 2001 واستقال عام 2008 بعد ان قدم حزب سياسي مساند له اداء فاتر في انتخابات عامة وقضى معظم الوقت في الخارج بين دبي ولندن منذ ذلك الحين لتلقي العلاج وشهدت السنوات اﻷخيرة من حكمه عام 2014 صراعات مع السلطة القضائية نتجت عن رغبته في اﻹحتفاظ بمنصب قائد الجيش باﻹضافة الى الرئاسة وانحاز مشرف للولايات المتحدة في الحرب على اﻹرهاب بعد هجمات 11 ستمبر عام 2001 وهو ما ادار عليه انتقادات شديدة من قبل اﻷحزاب الدينية مما اسفر عنه اعمال عنف قادتها تلك اﻷحزاب ضده في باكستنان سنوات طويلة .