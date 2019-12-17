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امن القليوبية يفشل بازالة اشغالات طريق بقرية كوم الاطرون بمركز طوخ

كارثة بل فضيحة في عهد محافظ القليوبية لواء عبدالحميد الهجان والواء الرشيدي مديرامن القليوبية الجد يد عن طريق قوة امنية بالاشتراك مع مجلس مد ينة طوخ والوحدة المحلية بكفرمنصور مركزطوخ محافظة القليوبية كل هؤلاء يعجزون

ويترجعو مكتوفين الايد بل مشلولين عن تنفيذ حكم محكمة بالازالة ءاشغال طريق في قرية كوم الاطرون فماذا بعد ونحن ننتظر الجد يد في عهد هؤلاء القيادات وهل هناك يد كبري تمنعهم عن تنفيذ حكم المحكمة فماهي الايادي الخفية للعلم

ان حكم المحكمة صادر منذ تاريخ 18— 8—- 2019م ونحن بناء علي هذه العملية نوجه نداء ءالي السيد وزير الداخلية وسيادة رئيس الجمهورية فماذا ننتظر بعد ان عجزت القوات

والمحليات والمحافظة عن تنفيذ حكم محكمة في عهد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رمز الامن والامان بالعالم كله وهو رمز للحرب ضد رموزالفساد والارهاب

 

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