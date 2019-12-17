أهالي قرية طحلة يطلبون مقابلة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لأمرا هام جداً

مواطني قرية طحلة .. حاولنا مقابلة محافظ القليوبية أكثر من مرة ولكننا لم نستطيع

التايم المصرية / وحيد العطار

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والذي أكد مواطني القليوبية رغم الفترة القصيرة الذي تولي فيها محافظاً القليوبية أنه من الرجال الجادين جدا في عملهم ويسعي جاهداً منذ تولية قيادة المحافظة علي تقديم أفضل خدمة لأبناء القليوبية وذلك من خلال تواجده الدائم وجولاتة ومتابعتة الدائمة المسئولين علي أرض الواقع

تناشدة جموع مواطني قرية طحلة أنهم يريدون مقابلتة لأمر هام جدا

فهل هناك أهم من الحفاظ علي حياة الإنسان

ويتقدمون بإستغاثة شديدة للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

حيث ان طريق قرية طحلة التابعة للوحدة المحلية بطحلة مركز بنها علي جانبه نهر النيل هذا الطريق أطلق عليه طريق الموت حيث أن هناك العديد من الحوادث التي أودت بحياة شباب في مقتبل الحياة بسبب سقوطهم في نهر النيل

ولذلك تقدم شباب القرية بمقترح لبناء سور خرساني وليكن علي إرتفاع 60سم يمنع سقوط السيارات والدرجات البخارية في النهر وأكد المواطنين أنهم علي إستعداد لتحمل نفقات ذلك السور ولكنهم عندما توجهو للوحدة المحلية بطحلة لأخذ الموافقة بإقامة السور كان رد الوحدة أنه لابد من موافقة الري وأن تلك الموافقات ستأخذ وقتا طويلاً .

ولذلك يستغيث مواطني قرية طحلة باللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إلي متي ستظل حياتنا رهينة الروتين القاتل

هل لن سنظل هكذا حتي نفقد معظم شبابنا بعدها نتحرك

معالي اللواء عبد الحميد الهجان قد فقدنا منذ أيام قليلة شابا في رعيان شبابة ” حمدي خيشة ” سقط بتروسيكلا له في النهر وخرج متوفيا وأحزن قلوبنا جميعاً ولذلك نحن مستعدون لتحمل كافة تكاليف بناء السور الخرساني ولن نكلف الدولة شيئ ولكن نريد موافقة الري علي ذلك

نرجو من سيادتكم مساعدتنا في الحفاظ علي حياة أبناء القرية

مرسل لسيادتكم صور لوضع النهر علي جانب الطريق