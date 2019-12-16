محافظ البحيرة و السفير الإندونيسي يفتتحان فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسي المصري

البحيرة : سعيد شتا

افتتح اللواء / هشام آمنة- محافظ البحيرة و السفير / حلمي فوزي – سفير جمهورية إندونيسيا بمصر فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسي بقصر ثقافة دمنهور ، والذي يأتي تأكيدًا لأواصر التعاون والعلاقات الثقافية والمحبة المصرية الإندونيسية والتعاون المستمر والدائم بين البلدين فى شتى المجالات التعليمية والتجارية والثقافية والدينية والسياحية والاقتصادية

حيث أكد اللواء / المحافظ في كلمته على أن مصر تحتضن كافة الثقافات فهي كانت ولا زالت ساحة لتلاقي الثقافات وتبادل الفنون والإبداع كما تميزت منذ عهد الفراعنة باحتوائها لكافة أشكال الفنون من هندسة وعمارة وتدوين وأدب، ولقد كان لمحافظة البحيرة نصيب وافر من تلك الثقافات

مشيراً الى اننا نحتفل بهذا اليوم الثقافي الإندونيسي والمقام بأحدث الصرح الثقافي التي تم افتتاحها مؤخراً وهو قصر ثقافة دمنهور والذى تم إضافته لكافة المنشآت الثقافية والكيانات التي تحظى بها محافظة البحيرة وذلك لخلق جو من التفاعل الفكري بين مختلف الثقافات والإبداعات الأدبية بكل مجالاتها الشعرية والروائية والنقدية والفكرية والسياسية والعلمية موكدا أن احتفالية اليوم تعد امتدادا لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ الذى يجمع آلاف الشباب الذى صار قدوة تجمع الجميع على الإنسانية ليؤكد أن مصر بلد الامن والامان تشيد الانجازات وتشكل حوارا حضاريا إنسانيا رائعا

وأكد المحافظ على التواصل المستمر وتنظيم الحفلات المشتركة مع بحث إقامة منتدى تجارى لعمل برتوكول تعاون تجارى مع دولة اندونيسيا خاصة وأن البحيرة تعد من كبرى المحافظات الزراعية بالإضافة الصناعات العملاقة الجارية على أرضها

وخلال كلمته اكد السفير الاندونيسى على عمق العلاقات المشتركة عبر التاريخ مؤكدا أن مصر من أوائل الدول التى اعترفت باستقلال اندونيسيا عام 1945 مؤكدا أن روح الايخاء والتعاون بين البلدين تمتد إلى العديد والعديد من المجالات معربا عن أمله أن يكون حدث اليوم إضافة جديدة للعلاقات المصرية الاندونيسية والتعريف بثقافة الشعب الاندونيسى

مؤكدا أن مصر كانت ولازالت ملتقى الثقافات وساحة من ساحات الابداع

هذا وقد قام اللواء المحافظ باهداء السفير الاندونيسى درع المحافظة تقديرا وتكريما له

كما قام السفير باهداء درع السفارة للواء المحافظ

كما قدم الجميع التحية والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى راعى الثقافة والتنمية على أرض مصر

والدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ود احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة على الدور الكبير والتنويرى لقصور الثقافة فى نشر الوعى والتوعية ولغة الحوار والفكر البناء

هذا وقد تضمنت فعاليات اليوم الثقافي عروضًا مختلفة تضمنت فقرة شعرية للموهبة الطفلة ملك محمد على وعرضا فرعونى وعرض فلكلورى لفرقة طلائع البحيرة للفنون الشعبية

كما قدمت فرق فنية من إندونيسيا قدمت خلالها عروضًا فلكلورية لاشهر رقصة فلكلورية لإندونيسيا زافن ، وعرضًا موسيقيًا غنائيا «انجكلونج».

وعرض فيلما تسجيليا عن دولة اندونيسيا

بالإضافة لتنظيم معرض لأهم الفنون والتراث والحرف بدولة اندونيسيا

حضر افتتاح الفعاليات :- م / حازم الأشموني – السكرتير العام للمحافظة وا/ أحمد رمضان- المستشار الثقافي لسفارة إندونيسيا والسيد / اير مان أدى بوروانتو الملحق التجارى بالسفارة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد وأعضاء مجلس النواب والعقيد محمد شرف المستشار العسكرى للمحافظة ، وا /محمد بسيوني – مدير مديرية الثقافة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وممثلي الأوقاف والكنيسة بالمحافظة.