عامل يقتل شقيقته المريضة نفسيًا ويدفنها بالمنزل في البحيرة (تفاصيل صادمة)

شهد مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة قيام عامل محارة بالتعدى بالضرب على شقيقته التى تعانى مرضًا نفسيًا مما تسبب فى وفاتها، ثم قام بعدها بالحفر فى أرضة المنزل ودفنها، وأبلغ أصدقائه بارتكاب الجريمة وفر هاربًا.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عمرو الطنيخى مأمور مركز شرطة كفر الدوار، بإبلاغ مواطنين من أهالى قرية الطابية بمركز قيام «أحمد .م» بقتل شقيقته «عزة» 32 سنة، ربة منزل، ودفنها داخل منزلهم.

انتقلت القيادات الأمنية وضباط مباحث المركز لموقع الحادث، وتم ابلاغ النيابة العامة، وتبين وجود جثة المجنى عليها داخل حفرة بمنزل الأسرة، قرر اللواء محمد شرباش مدير المباحث، تشكيل فريق بحث لكشف أسباب ارتكاب الواقعة وضبط المشتبه فيه، والذين تبين قيامه بإبلاغ أصدقائه بالواقعة، وأن المجنى عليها تعانى مرضًا نفسيًا.

انتقلت النيابة العامة لمعاينة مكان الحادق، وتبين وأمرت بنقل جثة المجنى عليها، وإيداعها مشرحة مستشفى كفر الدوار العام، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة وضبط الأداة المستخدمة فى الحادث، وكلفت المباحث بسرعة التحرى عن الواقعة وضبط المشبته فيه.