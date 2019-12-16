صحة القليوبية : ضبط ٦ طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقناطر الخيرية

كتب _ السيد يوسف

كثفت أدارة الرقابة على الأغذية والمشروبات بمديرية الصحة بالقليوبية المرور على المصانع التى تعمل على تصنيع المواد الغذائية بنطاق مدن المحافظة ، وهذا تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، حيث وجه الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية تعليماته بضرورة تشكيل فريق عمل من إدارة الرقابة على الأغذية والمشروبات لمتابعة أعمال مصانع الأغذية ، حرصا منهم على سلامه وصحة المواطنين والحفاظ على أرواحهم ، واتباع الاشتراطات الصحية والبيئة والتراخيص لاصحاب تلك المصانع .

حيث ترأست الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية ، حملة مكثفة على 3 مصانع لتصنيع منتج غذائي ( المخللات ) بنطاق مدينه القناطر الخيريه .

وقد أسفرت الحملة عن ضبط ٦ طن من الأصناف التالية : –

مخلل زيتون أسود وأخضر و مخلل ليمون و مخلل فلفل ومخلل جزر و مخلل لفت وجميع الأصناف المذكورة بها تغير بالخواص الطبيعية ولا يوجد بيانات مدونة على العبوات.

تبين عدم وجود ترخيص لعد ٢ من المصانع التي تم المرور عليها أحدها من مصانع بير السلم ويعمل في مكان داهم على الصحة العامة ، وتم تحرير محاضر بالمخالفات الموجودة من عدم وجود تراخيص للعمل وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بقطاع الأغذية و نقص الاشتراطات الصحية لأماكن تداول المنتجات الغذائية ، و تم عرض المضبوطات على النيابة العامة للنظر والتصرف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وضمت الحمله الدكتور جمال عبد الغني مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية ، و سامى رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية و محمد عبدالمعطي مراقب أول الأغذية بالمديرية و محمد صبحي مراقب الأغذية بالمديرية و أسامة حمدي رئيس مكتب الأغذية و محمد سعيد عون مفتش الأغذية و إبراهيم فكري مفتش الأغذية و بيشوي نسيم مفتش الأغذية .