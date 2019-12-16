ثامر السَّبهان: العراق بلد عربي شقيق يؤلمنا ما يشهده اليوم من أحداث

كتبت:بشرى عبدالرحمن

في لقاء صحفي لوزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السَّبهان في السبت 17 ربيع الثاني 1441 هـ – 14 ديسمبر 2019 قال “إن العراق بلد عربي شقيق يؤلمنا ما يشهده اليوم من أحداث وصراعات أخذ يروح ضحيتها الكثير”.

وأضاف “العراق بات اليوم على وشك الإنهيار مما يدعو الأمر تدخل الدول العربية السريع لإنقاذه مما هو فيه ومن أيادي الأجانب التي باتت تنهب ثرواته وتعيث فيه فسادا”.

وأكد ثامر السبهان ” نحن من أجل تخليص العراق من الدولة العراقية الراهنة والمليشيات المرتزقة والأحزاب السياسية الفاشلة المنتمين كلهم لطائفة واحدة وهذه الطائفة التي منذ الغزو الأمريكي في عام 2003 لاتزال تمتص دم العراق وتنهش لحمه وكآنها ثور وحشي تجر عليه المصائب والويلات فقد جعلنا أمام هؤلاء الفسدة أعشابا رخيصة الثمن من الشباب العراقيين ليقضوا على أنفسهم بأنفسهم ويعود العراق حرا كما كان دائما”.

وصرح وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج “في المرحلة القادمة التي نرجو أن ينعم العراق فيها بالخير والازدهار لا ينبغي أن يكون منصب رئيس الوزراء حكرا على طائفة بعينها بل يجب أن يكون القرار تابعا للشعب يقرر مصيره بنفسه”.

ويشهد العراق منذ مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي موجة مظاهرات خرج فيها الآلاف في العاصمة بغداد وعدد من المدن الأخرى، احتجاجا على استشراء الفساد والبطالة وسوء الخدمات العامة. ومع أن قوات الأمن حاولت فضّ تلك المظاهرات باستخدام خراطيم المياه، والغاز المسيل للدموع، لكنها لجأت بعد تصاعدها إلى إطلاق الرصاص المطاطي والحي.