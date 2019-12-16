اهالي عزبة علاء الدين بطوخ يستغيثون باللواء عبدالحميد الهجان والسيد وزير الإسكان

اهالي عزبة علاء الدين المنطقة القبلية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية يستغيثون ويستنجدون من السيد الفاضل المهندس رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي باالقليوبية ويستغيثون ويستنجدون من مسؤولي فرع شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمدينة طوخ باالقليوبية

(الموضوع)

منذ عام ٢٠١٣ تم الموافقة علي انشاء مشروع صرف صحي عزبة علاء الدين المنطقة القلبية بقرية الدير مركز طوخ باالقليوبية والجهاز التنفيذي لمشروعات مياة الشرب والصرف الصحي باالقليوبية طلب من الاهالي توفير قطعة ارض لاقامة محطة رفع صرف صحي عليها لانشاء المشروع وعمل الخطوط والشبكات والاهالي قامو باالاشتراك مع بعضهم البعض باالجهود الذاتية لتجميع مبلغ 250000 ربع مليون جنية وتم شراء قطعة الارض باالجهود الذاتية من الاهالي وتم توفيرها واقيمت عليها محطة رفع الصرف الصحي وتم عمل وانشاء الشبكات وبتاريخ 15/12/2015 تمت الموافقة والتصديق مت معالي وسيادة الوزير محافظ القليوبية والمتضمنة عاجل لامانع من انهاء اعمال الصرف بباقي الشوارع وعمل المطابق(الغرف المنزلية) الموافقة موجهة الي السيد المهندس رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياة الشرب والصرف الصحي باالقليوبية والي السيد الفاضل رئيس مجلس ومدينة طوخ باالقليوبية لكي يتسني للشركة المننفذة للمشروع انهاء اعمال الصرف وعمل المطابق (الغرف المنزلية) والشركة المنفذة هي شركة المقاولون العرب

بتاريخ 20/12/2015 ارسل رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي باالقليوبية خطاب رسمي لرئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياة الشرب والصرف الصحي باالقاهرة مطالبا فية تنفيذ موافقة وتصديق معالي وسيادة محافظ القليوبية باانهاء اعمال الصرف في باقي الشوارع وعمل المطابق (الغرف المنزلية)

جاري قريبا جدا التشغيل المبدئي لمشروع صرف صحي عزبة علاء الدين المنطقة القبلية بقرية الدير مركز طوخ باالقليوبية وهذا استكمال لمشروع صرف صحي قرية الدير مركز طوخ باالقليوبية الذي دخل الخدمة منذ اكثر من سنة ونصف وشركة مياة الشرب والصرف الصحي باالقليوبية وفرعها بمدينة طوخ باالقليوبية وفرعها بمدينة طوخ باالقليوبية افتعلت ازمة مع مواطني عزبة علاء الدين المنطقة القبلية بقرية الدير مركز طوخ باالقليوبية والازمة هي ان الشركة لكي توافق للمواطنين علي التعاقد والاشتراك والاستفادة لتوصيل خدمة الصرف الصحي ان شركة مياة الشرب والصرف الصحي باالقليوبية وفرعها بمدينة طوخ باالقليوبية سيجعلون المواطنين يتحملون ويدفعون تكلفة الغرف المنزلية لكل مواطن امام منزلة غرفة منزلية سيدفع ثمن مقايستها مبلغ حوالي 4000 جنية بخلاف مقايسات المنازل باالمتر واضافتها علي ثمن الغرف المنزلية لكل مواطن وبعد ذلك توافق الشركة علي التعاقد والاشتراك لكل مواطن لكي يستفيد بخدمة توصيل الصرف الصحي وان اهالي قرية الدير مركز طوخ باالقليوبية تم تشغيل مشروع الصرف الصحي لهم وتقدمو بطلبات التقديم فقط ولم يتم عمل مقايسات لهم واستفدو بخدمة توصيل الصرف الصحي وشركة مياة الشرب والصرف الصحي باالقليوبية وفرعها بمدينة طوخ باالقليوبية لم يوافقو علي مسواة اهالي عزبة علاء الدين المنطقة القبلية بقرية الدير مركز طوخ باالقليوبية بااهالي قرية الدير مركز طوخ باالقليوبية وتقدمنا بطلب الاشتراك والتعاقد بتاريخ 11/12/2019 بفرع شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمدينة طوخ باالقليوبية وفي انتظار المعاينات اللازمة

لذا اهالي عزبة علاء الدين المنطقة القبلية بقرية الدير مركز طوخ باالقليوبية يستغيثون ويستنجدون من السيد المهندس رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي باالقليوبية وفرع شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمدينة طوخ باالقليوبية ويطالبون بااعفائهم من دفع تكلفة الغرف المنزلية لكل مواطن وتخفيف ثمن المقايسات المنزلية نظرا للحالات المعيشية الصعبة لمواطني عزبة علاء الدين المنطقة القبلية بقرية الدير مركز طوخ باالقليوبية وتكلفة الغرفة امام منزل كل مواطن بحوالي4000 بخلاف مقايسات المنازل باالمتر واضافتها علي ثمن الغرف المنزلية لكل مواطن يعني لكي يستفيد المواطن بخدمة توصيل الصرف الصحي يدفع مبلغ حوالي6000 جنية لشركة مياة الشرب والصرف الصحي باالقليوبية وفرعها بمدينة طوخ باالقليوبية لكي توافق الشركة علي التعاقد والاشتراك لكل مواطن للاستفادة بخدمة توصيل الصرف الصحي فااغيثونا اغيثونا من مسؤولي شركة مياة الشرب والصرف الصحي باالقليوبية وفرعها بمدينة طوخ باالقليوبية

اهالي عزبة علاء الدين المنطقة القبلية بقرية الدير مركز طوخ باالقليوبية

اسامة صبحي فران محمد ابراهيم

عضو بحزب الوفد بلجنة حزب الوفد بطوخ باالقليوبية