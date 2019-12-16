اللواء هشام آمنه

ضبط أكثر من 46 ألف مخالفة مرورية خلال شهر

البحيرة : سعيد شتا

اكد اللواء / هشام آمنه – محافظ البحيرة على تكثيف الحملات المرورية بصفه دوريه على الطرق الرئيسية والفرعية وداخل المراكز والمدن لتحقيق الانضباط المرورى وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي المركبات وضبط المخالفين والعمل على تيسير الحركة المرورية والحد من وقوع الحوادث على الطرق للحفاظ على أرواح المواطنين مشيرا إلى تقديم كافة الدعم لإدارة مرور البحيرة وكان آخرها توفير عدد ٨ ونش مرور جديد

هذا وقد أسفرت الحملات التي نفذتها ادارة مرور البحيرة بقيادة اللواء عادل كمال خلال شهر نوفمبر الماضي لضبط السيارات والمركبات المخالفة ولتيسير الحركة المرورية بشوارع ومدن المحافظة عن ضبط 46 ألف و271 مخالفه مرورية عبارة عن :-

( 213 عدم ارتداء حزام أمان أثناء القيادة – 142 عدم ارتداء خوذه رأس لسائقي مركبات ناريه – 181 استخدام محمول يدويا أثناء القيادة– 2 السير عكس الاتجاه – 1635 الوقوف في الممنوع – 35 مواكب افراح – 196 انتهاء رخص قيادة – 134 انتهاء لرخص تسيير – 218 بدون رخص قياده –160 بدون رخص تسيير – 135 اشتباه فى الصلاحية الفنية– 115 ركاب بالصندوق الخلفي – 3915 تجاوز السرعة المقررة -206 مركبات محجوزة – 186 ملصقات ومعلقات – 118 مخالفه خط سير – 127 ركاب أزيد من المقرر – 3 قيادة تحت تأثير المخدر -152 عدم صلاحيه الاطارات – 104ركاب بالأجر – 95 عدم وجود عداد -195مخالفه شروط تراخيص الموتوسيكل – 141مخالفة شروط السيارات النقل – 83 مواقف عشوائية – 1246 تصالح فورى – 3216 مخالفات نموذج 125 مرور – 8306 اجمالى حالات السحب – 24887 غرامات ونش ).