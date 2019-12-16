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الرئاسة اللبنانية تؤجل تشكيل الحكومة الجديدة إلى الخميس المقبل

ا ش ا

قرر الرئيس اللبناني ميشال عون، تأجيل “الاستشارات النيابية الملزمة” لتسمية رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، إلى يوم الخميس المقبل، وكان من المقرر أن تُجرى هذه الاستشارات اليوم الاثنين 16 ديسمبر.
وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، أجرى اتصالا صباح اليوم الاثنين 16 ديسمبر، برئيس الجمهورية ميشال عون، طالبا منه تأجيل الاستشارات النيابية لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشارت الرئاسة اللبنانية أن “عون” استجاب لطلب الحريري، وقرر تأجيل الاستشارات النيابية إلى يوم الخميس المقبل، بحيث تُجرى الاستشارات في التوقيت والبرنامج والمواعيد نفسها.
ويتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف بـ “الاستشارات النيابية الملزمة” والتي يحدد موعدها ويدعو إليها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية رئيس الوزراء الجديد، ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذي اختاره النواب لرئاسة الوزراء، ومن ثم إجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة.

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