استغاثة إلى وزيرة الصحة ضد معمل المختبر

استغاثة إلي وزيره الصحة

تعرضت ابنتي التى تبلغ من العمر تسعة عشر عاما الي ابتزاز مادي ومعنوي داخل مركز المختبر للتحاليل الطبيه فرع اغاخان بتاريخ9/12/2019 حيث دخلت لعمل تحليل صورة دم كامله وسكر وبعد دخولها لأخذ العينه وبعد التحدث مع الطبيبة الموجودة بالمعمل خرجت وعملت تحليل غدة درقيه ودلالات اورام وسكر تراكمي بعد ماقلت لها أن من الممكن وجود ورم بالثدى وضرور عمل خطة التحليل حتي يتثني لكى الذهاب إلى حمله الكشف المبكر علي اورام الثدي وهل للطبيب المجود بالمعمل عمل ذالك مما عرض ابنتى والاسرة لحالة سيئه جدا حتى ظهرت النتيجة بعدم وجود أي شىء من تكهنات صيدلي او خريج كليه علوم لايعلم شىء فى الطب البشري لذلك أرجو من سيادتكم التحقيق في هذه الشكوى

مقدمه لسيادتكم ايمن محمد محمد عرفات

مرفق صورة من نتيجة التحاليل .

