أول تعليق لكلوب عن مواجهة ليفربول وأتليتكو مدريد في دوري الأبطال

أسفرت نتيجة قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال اوروبا عن مواجهة ليفربول الإنجليزي وأتليتكو مدريد الإسباني.

وقال يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول والمتواجد حالياً في قطر لقيادة الفريق في منافسات كأس العالم للأندية: “إنها قرعة مثيرة للاهتمام. توقعت مواجهة أحد قطبي مدريد وهذا ما حدث، ومدريد هو مكان لا نملك فيه سوى الذكريات السعيدة”.

وأضاف: “ستكون مباراة صعبة، فريقين معتادين على اللعب بشكل وأنماط مختلفة، لكن كلانا سيكون جاهزان وهذا سيجعل الأمور أكثر صعوبة”.

وعن صعوبة المواجهة أفصح:” أنها قرعة جيدة لأن هذا ما يجب أن تكون عليه دوري الأبطال، لم يكن هناك خصم سهل ابداً في أي من الجولات”.

وتابع:” عتقد انني قلت في المرة الأخيرة أن اتليتكو مدريد الأقوى إلى حد ما في الفترة الأخيرة لكن يبدو أنه يصبح أقوى كل عام”.

وعن تتويج ليفربول العام الماضي بدوري الأبطال على ملعب اتليتكو قال:” قضيت واحدة من أفضل ليالي حياتي في هذا الملعب وهذه المرة علينا الذهاب وأن نبذل قصارى جهدنا ثم العوده إلى انفيلد وهو مكان رائع ايضاً”.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الريدز وأتليتكو مدريد ستقام في شهر فبراير القادم على ملعب اتليتكو ومباراة العودة في مارس على ملعب ليفربول.