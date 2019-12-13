عرب وعالم

قتيل واصابة 25 شخصا في انفجار بالمانيا

كتبت منى توفيق

وقع انفجار اليوم الجمعة في مبني بمدينة بلا نكنبرج شرق المانيا مكون من 5 طوابق يضم 60 شقة اسفر عن قتيل واصابة 25 شخصا وتعرض بعضهم لجروح خطيرة
وافاد متحدث بأسم الشرطة اﻷلمانية لوكالة روتيرز ان قوات الشرطة اخلات المبنى السكني وحضانة قريبة من المبنى الذي وقع فيه اﻹنفجار
واشار المصدر انه لم ترد معلومات حتى اﻵن تتعلق بطبيعة اﻹنفجار او هوية المصابين .
ونشرت الشرطة اﻷلمانية على صفحتها الخاصة تويتر صورة تظهر آثار اﻹنفجار في احد طوابق المبنىا.

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