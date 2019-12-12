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قيادات محلية بكفرشكر وسط العمال بشوارع المدينه لمجابهة مياة الأمطار

قيادات محلية بكفرشكر وسط العمال بشوارع المدينه لمجابهة مياة الأمطار

السيد يوسف

دفعت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر برئاسة محمد حسينى عبدالرحمن يرافقه المهندس نبيل سرية ، بعددا من سيارات شفط مياه الأمطار لشفط تراكمات المياه من كافة الشوارع والميادين والقرى للتسهيل على المواطنين فى تحركاتهم وعدم تعطل مصالحهم

وأكد رئيس المركز والمدينة أن تم دفع بسيارات شفط مياه الامطار فى كافة الشوارع لعدم تراكمها ، جاء ذلك بالتعاون مع فرع مياة الشرب والصرف الصحى بكفرشكر برئاسة المهندس عبدالفتاح الجابري ، تسهيلا على المواطنين فى تحركاتهم ، مناشدا المواطنين بالابلاغ عن أى تركمات مياه لشفطها فورا ومازال العمل مستمر .

 

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