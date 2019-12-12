قائد البحرية المصرية يرد على اردوغان

كتبت:بشرى عبدالرحمن

صرح قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد حسن أن القوات المسلحة كانت ولاتزال الدرع الحصين للشعب المصري في مواجهة المخاطر والإضطرابات التي تشهدها منطقتنا و سدا منيعا أمام الأعداء المتربصين بنا وأنها تبذل كل جهودها في هذا المجال.

وأكد السيد أحمد خالد حسن أن القوات البحرية المصرية هي جزء لايتجزأ من هذه المنظومة الفاعلة وستبقى هكذا.

وحول ما يروج له في وسائل الإعلام لاتفاقية حكومة الوفاق مع تركيا قال الفريق أحمد خالد حسن إن القوات البحرية المصرية لا تعير أي قيمة للاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا وأن هذا الاتفاق يخالف القوانين الدولية .

وأضاف أن السراج ليس مخولا أصلا لإبرام هكذا إتفاقيات علما بأن البلد في حالة فوضى وتقسيم وهناك أطراف سياسية أخرى فاعلة وقوية لم تصرح بعد ولم توافق على هذا الاتفاق الذي هو خاطئ من البداية.

وأردف قائلا إن الجيش المصري لديه الحق الكامل والتام للدفاع عن سيادة مياهه وثرواته البحرية والحفاظ على مصالح شعبه العزيز الذي ولم يرضخ لأية ضغوطات خارجية طيلة التاريخ.

وأكد أن البحرية المصرية سوف تكون بالمرصاد لأي خرق أو تجاوز سيحصل في مياهها أو أي عملية بحث في المياه الدولية تعرض مصالح شعبها للخطر.

وقال إننا ومن هنا نحذر العدو كائنا من كان ومن أي دولة أو قوة أوتحالف أن لا يفكر أبدا بالمساس أو اختبار صبرنا وقوة ردعنا.

وأوعزت البحرية المصرية لشركات البحث والتنقيب كي تعمل بكل أريحية ومتى ما شاءت في كشف واستخراج حقول الغاز والنفط في البحر المتوسط وأن القوات البحرية المصرية ستقوم بكل ما يلزم من أجل حفظ سيادة مصر وسلامة طواقم البحث من رجس أعداء الوطن والإنسانية.

وشكر الفريق أحمد خالد حسن الشعب المصري العزيز على دعمه للقوات البحرية طيلة هذه السنوات ووعدهم بالعمل الجاد لتطوير القوات البحرية كي تكون عصيبة على المعتدين.