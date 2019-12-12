انهيار منزل وسقوط سور بلكونة بسبب الامطار فى القليوبية

شهدت قرية الدير بمركز طوخ بمحافظة القليوبية انهيار منزل خال من السكان بالطوب اللبن وسقوط سور الدور الرابع بمنزل آخر بسبب سوء الأحوال الجوية وحركة الرياح الشديدة التي صاحبتها موجة من الصقيع وسقوط الأمطار.

وأشار محمد خيري عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة طوخ رؤساء الوحدات المحلية الـ 10 و مديرى الإدارات المعنية برفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات الجوية وسؤء الأحوال الجوية والتأكد على جاهزية سيارات كسح المياه وشدد على شركة الكهرباء وأطقم الطوارئ وأطقم التدخل السريع وشدد على تواجد غرفة العمليات والطوارئ ومتابعة الموقف على مدار اليوم.

كان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعطى تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في رفع حالة الاستعداد القصوى والتيقظ لمواجهة سقوط أمطار موسم الشتاء والتغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.

وأكد المحافظ علي الدور الهام الذي تقوم به غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة لقيامها بتقديم كامل المعاونة والإمكانات المتاحة في حاله حدوث أي طوارئ سيول أو أزمات قد تحدث وكذلك التنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحليه لمتابعة البلاغات العاجلة في حينه وعلى مدار اليوم .

وشدد المحافظ علي ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة والمدن والأحياء لمواجهة أي حالات طارئة أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين المراكز والمدن والأحياء وفروع شركة الصرف الصحي والمرور والحماية المدنية والإسعاف والصحة وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق والمناطق الرئيسية وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ.